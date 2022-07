Prezydent podpisał ustawę o likwidacji WIBOR-u. Jaki wskaźnik go zastąpi?

Prezydent podpisał ustawę normującą rozszerzoną formę wakacji kredytowych . Ale jeden podpis Andrzeja Dudy wprowadził więcej zmian - m. in. likwidację wskaźnika WIBOR.

Teoretycznie WIBOR 3M powinien być wyższy o około 0,25 p.p. niż stopa referencyjna. Aktualnie wynosi ona 6,50 proc., natomiast wyżej wspomniana stawka 6,99 proc. Obecnie różnica nie jest już tak duża, ale na początku serii podwyżek długookresowy WIBOR rósł w o wiele szybszym tempie, co wzbudziło niepokój u kredytobiorców.

WIBOR odjechał, bo uwzględnia to, co się dzieje w przyszłości

Podstawą oprocentowania zmiennego kredytów hipotecznych jest najczęściej WIBOR 3M lub 6M, a pamiętajmy, że te wskaźniki uwzględniają to, jak stopy procentowe będą wyglądały w perspektywie trzech lub sześciu miesięcy.

Kiedy jesienią 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła zacieśnianie polityki monetarnej, rynek międzybankowy wiedział, że to na pewno jeszcze nie koniec. Dlatego od października do grudnia 2021 roku WIBOR 3M rósł skokowo, dokładnie po każdej podwyżce stóp. Natomiast od stycznia do maja 2022 roku pozostawał na stromej fali wznoszącej.