NBP dokręca śrubę osobom spłacającym kredyty. Oprocentowanie najwyższe od 2008 roku

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) reaguje na blisko 14-proc. inflację . Do walki z nią wytacza kolejne ciężkie działa. Właśnie zdecydowała o dziewiątej z rzędu podwyżce stóp procentowych . Główna stawka oprocentowania w NBP od 9 czerwca będzie wynosić 6 proc.

Jedyną wątpliwość można było mieć w odniesieniu do skali podwyżki stóp procentowych. Średnia prognoz sugerowała wzrost o 0,75 pkt proc. , czyli taki jak miesiąc wcześniej. Sporadycznie pojawiały się głosy, że NBP może nieco wyhamować z podwyżkami (+0,5 pkt proc.) lub przyspieszyć (+1 pkt proc.).

Ekonomiści komentują decyzję RPP

"To najpewniej nie była ostatnia podwyżka" - potwierdzają ekonomiści PKO BP.

Z kolei eksperci ING Banku Śląskiego wskazują, że w ich bazowym scenariuszu nadal docelowa stopa procentowa jest na poziomie 8,5 proc . "Wzrost inflacji bazowej wskazuje na silne efekty wtórne, co wymaga dalszych podwyżek" - tłumaczą.

Zupełnie inną prognozę mają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Ich wizja znacznie bardziej przypadnie do gustu kredytobiorcom. Zakłada, że lipcowa podwyżka stóp zakończy cykl .

Kredyty będą jeszcze droższe

W normalnej sytuacji podwyżka głównej stawki w NBP powinna oznaczać mniej więcej proporcjonalny wzrost oprocentowania pożyczek i kredytów . Warto jednak podkreślić, że ustalane przez banki stawki WIBOR od dawna wyprzedzają ruchy RPP. We wtorek WIBOR 3M był na poziomie 6,72 proc., a WIBOR 6M wynosił 6,97 proc.

Przy takim oprocentowaniu rata typowego kredytu udzielonego niedawno na 300 tys. zł na 25 lat jest na poziomie około 2,4 tys. zł . W porównaniu z początkiem października 2021 roku, gdy stopy procentowe były zerowe, oznacza to zwiększenie raty o ponad 1,2 tys. zł - wynika z wyliczeń Totalmoney.pl.

Dalszy wzrost oprocentowania o 0,75 pkt proc. oznaczałby zwiększenie miesięcznych płatności z tytułu kredytu o około 160 zł . W takiej sytuacji z budżetu gospodarstwa domowego trzeba będzie co miesiąc wygospodarować prawie 2,6 tys. zł. Dla kredytów na jeszcze wyższe kwoty podwyżka oprocentowania będzie jeszcze bardziej bolesna.

Obligacje dadzą więcej zarobić

Pewni wyższych odsetek mogą być za to posiadacze dużej części oferty obligacji skarbowych. Szczególnie tych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w czerwcu. Mają oprocentowanie wprost uzależnione od stóp procentowych .

Mowa m.in. o rocznych obligacjach "ROR". W nich odsetki od ulokowanych oszczędności są naliczane co miesiąc, a oprocentowanie wynosi dokładnie tyle, co główna stopa NBP. W czerwcu jest to 5,25 proc., a w lipcu będzie 6 proc. Kolejne zmiany w NBP będą z automatu przekładane na oprocentowanie obligacji.