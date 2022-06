Sprytny ruch premiera Mateusza Morawieckiego mógł dać mu nawet 78 tys. zł zysku

Co robić, by w rok i to bez żadnego wysiłku zarobić 78 tysięcy złotych? Trzeba mieć 4,6 mln zł i kupić za nie obligacje skarbowe. Na taki ruch zdecydował się premier Mateusz Morawiecki, który niemal całą swoją gotówkę ulokował właśnie w obligacjach - pisze dziennik "Fakt". Z pomocą ekspertów wyliczył, ile mogą wynieść zyski szefa rządu.