Premier zarzuca chciwość bankom, a sam skąpi obywatelom pieniędzy i pilnuje kosztów

– Dziś mam nadzieję, że we wszystkich bankach komercyjnych, komitetach ALCO, prowadzone są pilne analizy dotyczące podniesienia stóp procentowych na depozyty dla ludzi, dla obywateli i dla firm. To powinno dzisiaj się dziać na naszych oczach – mówił w poniedziałek szef rządu.

Dodał, że oczekuje dobrych stawek dla lokat bankowych na poziomie co najmniej 3-4 proc. , bo muszą one podążać za rosnącymi stopami w NBP.

Obligacje rządowe niewiele lepsze niż lokaty

Premier atakuje banki i sugeruje, że są chciwe, a sam jako pełniący obowiązki ministra finansów w kwietniu oferował obywatelom trzymiesięczne obligacje skarbowe oprocentowane na 1,5 proc. w skali roku . To więcej niż dają niektóre banki (są takie, które zatrzymały się z oprocentowaniem na poziomie 0,1 proc.), ale też daleko im do 3-4 proc. A właśnie takie wartości wskazał Morawiecki jako dobre i uczciwe oprocentowanie.

"Uczciwe oprocentowanie" tylko na wiele lat

Obligacje skarbowe. Trzeba jeszcze poczekać

– Myślę, że oprocentowanie obligacji będzie rosło. Chodzi o to, żeby skłonić wszystkich do oszczędzania i zmniejszenia konsumpcji. To jeden z dwóch głównych celów NBP, obok zahamowania przyrostu kredytów. Wszystko po to, by opanować inflację – mówi Paweł Borys.