Oprocentowanie kredytów przebiło kolejną granicę. Jest najwyższe od 2004 roku

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przy NBP ogłosiła dziewiątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Główna stawka wzrosła z 5,25 do 6 proc . Ostatni raz była równie wysoka w 2008 roku .

Decyzje RPP szczególnie uważnie śledzą osoby spłacające kredyty oraz wszyscy ci, którzy planują pożyczyć pieniądze z banku. To od stawek w NBP pośrednio zależą raty większości zobowiązań (mowa o kredytach w złotych ze zmiennym oprocentowaniem). Bezpośrednio zależą jednak od rynkowych stawek WIBOR ustalanych między bankami, a te są już znacznie wyższe .

Dzień po ogłoszeniu decyzji RPP o ustaleniu głównej stawki na poziomie 6 proc., oprocentowanie WIBOR 6M przebiło granicę 7 proc. Aktualnie wynosi dokładnie 7,03 proc . Ostatni raz z taką sytuacją na rynku mieliśmy do czynienia we wrześniu 2004 roku. Warto przypomnieć, że stopy w NBP są najwyższe od 2008 roku.

Raty kredytów w górę

Gdyby do wyliczania rat kredytów banki brały obecne oprocentowanie w NBP (6 proc.), rata w kredycie zaciągniętym na 300 tys. zł na 25 lat z marżą 2 proc. wynosiłaby około 2315 zł. Tymczasem w kredytach ze stawką WIBOR 6M (7 proc.) jest ponad 200 zł wyższa .

Rożnica na niekorzyść kredytobiorców zwiększa się przy wyższych kwotach zobowiązań. W przypadku, gdy do spłaty zostaje jeszcze 500 tys. zł, aktualna rata z WIBOR 6M powinna wynosić około 4,2 tys. zł, a przy 700 tys. zł jest to już prawie 5,9 tys. zł.

W porównaniu do sytuacji sprzed kilku miesięcy, gdy stawka WIBOR 6M wynosiła około 0,2 proc., różnice na jednej racie są ogromne. Przebitka jest blisko 100-proc .

Dla kredytu na 100 tys. zł miesięczna płatność wzrosła o około 400 zł, dla 300 tys. zł jest to już 1,2 tys. zł, a przy 600 tys. zł trzeba z domowego budżetu wyciągnąć dodatkowe 2,4 tys. zł. W skali roku mowa o tysiącach, a nawet dziesiątkach tysięcy złotych, które trzeba wydać dodatkowo na spłatę kredytu w porównaniu z sytuacją sprzed podwyżek stóp procentowych.

W kierunku 7 proc. powoli zmierza też WIBOR 3M. Aktualnie jest na poziomie 6,77 proc. Warto przy tym podkreślić, że dla większości kredytobiorców obowiązująca jest ta niższa stawka trzymiesięczna. Banki do tej pory znacznie częściej w umowach kredytowych wpisywały właśnie WIBOR 3M, który pozwala na przeliczenie rat co kwartał. Przy rzadziej stosowanej stawce WIBOR 6M bank kalkuluje raty co sześć miesięcy.