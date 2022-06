Klient banku pokazał wysokość rat kredytu. Skok jest ogromny. Nadpłaty niewiele dały

Tak myślę 26 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Piękny system został stworzony - zadłużenia na 25-30 lat, czyli praktycznie do śmierci. Przecież taki klient w momencie brania kredytu ma 30-40 lat i bierze go na 30 lat, czyli w skrajnym przypadku będzie go spłacał do 70 roku życia. NIEWOLNIK!!!!!!!!!!!!! Taniej i rozsądniej pojechać na wymianę z jakimś inżynierem lub lekarzem z Afryki, zbudować szałas z palmowych liści i latać na golasa po sawannie.