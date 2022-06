Pomoc dla kredytobiorców uderzy w banki. Zachwieje ich płynnością

Kolox 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jaką płynnoscią zachwieje??? Zdzierają z odsetek miliardy za NIC... Moja rata wzrosła z 3500 na 5400 i UWAGA!!! 4/5 to odsetki a 1/5 to kapitał!!! To kto tu traci a kto zdziera??? Ja juz bym nawet zgodził się na te wyższe raty tylko niech to będzie chociaż pół na pół!!! Jak oni tak zdzierają to mimo iż spokojnie stac mnie na raty to specjalnie wezme na maxa te wakacje kredytowe właśnie w proteście to chore rozliczenie!!!