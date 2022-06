To nieuniknione. Przed nami kolejne uderzenie w portfele Polaków

Oszukana 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

My braliśmy kredyt jeszcze przed złota era rządów PIS, nigdy na nich nie głosowałam, 500+ nie mam wiec komentarze ze teraz mamy za swoje są raczej nie na miejscu. Nie oczekuje wakacji kredytowych, pomocy itp itd, oczekuje ze nie będę oszukiwana jak to dobrze nam było, jak to nie wzrosną raty( jeszcze w tamtym roku grubas tak mowil). Wiadomo ze braliśmy pod uwagę ze raty mogą wzrosnąć ale nikt nie spodziewał się ze będzie to rata razy dwa a w sumie to tylko spłata odsetek.