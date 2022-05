Stopy procentowe w NBP przekroczyły kolejną granicę. Są najwyższe od upadku Lehman Brothers

Rrrr przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chociaż sam bardzo nie przepadam za PIS nie można wszystko na nich zrzucać. Dużo czynników ma na to wpływ. Ja bym chciał odnieść się do jednego o którym mało się mowi - Cały system doradztwa kredytowego jest do zmiany - płacenie prowizji za podpisanie kredytu. Czytając tutaj komentarze widze ze ludzie niezbyt interesowali się tym co podpisują, jak mogą zachować sie wskaźniki ekonomiczne i jak to wpływa na raty. Czy zastanowili sie co zrobią jak rata wzrośnie x3? Niestety nie bylo to tez zbytnio w interesie doradcy. Ważne bylo doprowadzenie sprawy do końca i zgarnięcie premii. Sam wziąłem kredyt w czasie pandemii ale na stałe oprocentowanie. Było tyle memów o drukareczkach robiących brrrr, tarczach. Wiadomo bylo czym skończy się ten dodruk. Niestety sporo ludzi wykorzystało dobra koniunkturę i nawciskało kredyty ludziom, których bylo na nie stać jedynie w tamtym momencie gdzie pieniądz był zbyt tani, nie informując o tym co się stanie jak sytuacja się pogorszy. To jest tragedia tych ludzi i im współczuje. Miejmy nadzieje ze skończy się to jak najszybciej. Powodzenia