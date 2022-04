Wzrost cen przyspieszył jeszcze bardziej. To najwyższa inflacja w XXI wieku

Ceny rosną w coraz szybszym tempie. Po marcowym wystrzale inflacji z 8,5 do 11 proc. niektórzy mogli liczyć na lekkie wyhamowanie podwyżek. Nic z tych rzeczy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowanych w piątek wynika, że w kwietniu 2022 roku średni poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych był o 12,3 proc. wyższy niż w kwietniu 2021 roku .

Takiej drożyzny nie było od ponad dwóch dekad. Ostatni raz wskaźnik inflacji osiągał szczyt na zbliżonym poziomie w sierpniu 2000 roku. Wtedy było to 11,6 proc. Granicy 12 proc. nie przekroczył od 1998 roku.

Eksperci mBanku przyznają, że dopuszczali możliwość skoku inflacji w okolice 11,8-12,2 proc. Zauważają, że ostro wystrzeliły ceny żywności , która miesiąc do miesiąca zdrożała o ponad 4 proc. W górę idzie też energia.

Inflacja rośnie, mimo działań NBP i rządu

Skala podwyżek w Polsce kilkukrotnie przekracza poziomy akceptowane przez NBP. A to właśnie bank centralny stoi na straży stabilności cen. Przypomnijmy, że celem banku jest utrzymywanie wskaźnika inflacji na poziomie 1,5-3,5 proc . Taki wzrost cen zapewnia optymalny rozwój gospodarczy. Ostatni raz wskaźnik w tym przedziale był dokładnie rok temu. Wtedy inflacja wynosiła 3,2 proc.

Na razie w statystykach cen nie widać efektów działań NBP, a te m.in. z perspektywy osób spłacających kredyty są bardzo dotkliwe. Mowa o podwyżkach stóp procentowych, które podbijają bardzo mocno raty kredytów. W celu powstrzymania inflacji od października 2020 roku główna stawka oprocentowania podskoczyła z 0,1 do 4,5 proc .

Inflacja - najgorsze jeszcze przed nami

" Proinflacyjne efekty wojny w Ukrainie będziemy jeszcze długo odczuwać i szczyt inflacji dopiero za kilka miesięcy " - ostrzegają ekonomiści PKO BP. Szacują na bazie wstępnych danych GUS, że główna miara inflacji bazowej (bez żywności, energii i paliw) wzrosła w kwietniu do 7,5 proc.

Rybacki w odniesieniu do piątkowych danych podkreśla, że najmocniej podrożały paliwo oraz rachunki za energię. W obydwu przypadkach ceny były o ponad 27 proc. wyższe niż rok temu. Szybko drożeje też żywność - w kwietniu tempo wzrostu przyśpieszyło z 9,3 do 12,7 proc. rok do roku.