Rozkręca się spirala cenowo-płacowa. Słono zapłacą za to osoby spłacające kredyty

W dłuższej perspektywie czasu oznacza to same kłopoty dla naszych portfeli i Narodowego Banku Polskiego (NBP), którego ustawowym zadaniem jest dbanie o stabilny poziom cen. Dodajmy, że celem NBP jest utrzymywanie inflacji na poziomie 1,5-3,5 proc. Aktualnie przekracza ona górny limit ponad trzykrotnie, będzie jeszcze gorzej.

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Stopy procentowe dobiją do 8 procent?

Ekonomiści BNP Paribas wskazują nakręcanie się spirali cenowo-płacowej jako główny powód spodziewanych bardzo wysokich stóp procentowych. Po ostatnich danych z polskiej gospodarki podnieśli swoje prognozy dla oprocentowania w banku centralnym aż do 8 proc. Wcześniej celowali w 6,5 proc., co oznacza duży przeskok.

"Główny powód to nakręcanie się spirali płacowo-cenowej, przy wysokiej aktywności gospodarczej na początku bieżącego roku i perspektywach luzowania fiskalnego. Skłoni to naszym zdaniem RPP do jeszcze agresywniejszego zaostrzania parametrów polityki pieniężnej" - wskazują eksperci BNP Paribas.