Rząd przyjął projekt w sprawie wsparcia dla kredytobiorców

Tak rząd chce ulżyć kredytobiorcom

Jedno z rozwiązań zaproponowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego to kwestia wakacji kredytowych. Rząd wprowadza 4 miesiące wakacji kredytowych w 2022 roku i 4 miesiące w 2023 r. Dla osób w trudniejszej sytuacji — będzie możliwość dopłaty do kredytów. Co prawda ta forma pomocy ma być co do zasady zwracalna, ale część środków będzie mogła być umorzona. Fundusz wsparcia kredytobiorców zostanie zwiększony do 2 mld zł.