Raty kredytów szybują w górę. W kilka miesięcy wzrosły o blisko 100 proc.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński zwraca uwagę, że raty kredytów mieszkaniowych praktycznie uległy podwojeniu w stosunku do okresu sprzed podwyżek. I wylicza, że rata kredytu o wartości 350 tys. zł zaciągniętego na 25 lat z marżą równą 2 proc. wzrośnie z poziomu 1520 zł (na początku października ub. roku) do 2818 zł, czyli o prawie 86 proc. Natomiast miesięczna spłata analogicznego zobowiązania w wysokości 450 tys. zł z okresem spłaty 30 lat pójdzie w górę z 1711 zł do 3460 zł, a więc o ponad 102 proc.

Te kredyty mogą być zaraz ogromnym problemem

" Dofinansowanie programu dopłat do kredytów, darmowe wakacje kredytowe czy wreszcie zastąpienie WIBOR-u instrumentem mniej drenującym rodzinne budżety kredytobiorców pozornie mogą wydawać się pakietem skutecznych mechanizmów zabezpieczających całą rzeszę zagrożonych niewypłacalnością dłużników hipotecznych. Sęk w tym, że w tego typu regulacjach zazwyczaj diabeł tkwi w szczegółach, których do końca jeszcze nie znamy" - stwierdził ekspert.

Deweloperzy zanotowali odbicie w sprzedaży

W I kw. br. sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym spadła o ponad 40 proc. rok do roku, to w kwietniu — według statystyk serwisu Big Data RynekPierwotny.pl — na sześciu głównych rynkach nabywców znalazło 3700 lokali. Jest to wynik o prawie jedną piątą lepszy, licząc miesiąc do miesiąca.