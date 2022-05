Ósma z rzędu podwyżka stóp. To oznacza, że o kredyt będzie jeszcze trudniej

Wyższe stopy procentowe wpłyną na ocenę zdolności kredytowej przez banki. O kredyt i tak już jest trudniej po tym, jak banki muszą stosować się do nowych wytycznych KNF . Jeśli więc planujemy zaciągnąć finansowanie, to trzeba się spieszyć.

Kredyt może nie starczyć na mieszkanie marzeń

Jednym z założeń nowych zasad KNF jest to, że miesięczna rata kredytu nie powinna przekraczać 40 proc. dochodów przy niższych zarobkach lub 50 proc. dla osób, które zarabiają więcej. Eksperci porównywarki finansowej Totalmoney.pl wyliczyli, że dla statystycznej rodziny Kowalskich z dwójką dzieci, gdzie oboje rodziców zarabiają średnią krajową (kwota 6 665 zł brutto w marcu 2022 r.) oznacza to, że przy łącznych dochodach 9 576 zł na rękę, rodzina mogłaby spłacać ratę na poziomie około 2 tys. zł , czyli maksymalna kwota kredytu wyniosłaby dla nich około 250 tys. zł na 25 lat.

Przy tych wyliczeniach należy przyjąć, że taka przykładowa rodzina ma wkład własny na poziomie 105 tys. zł, a nieruchomość kosztuje 350 tys. zł. Przy obecnych cenach mogłaby to być co najwyżej kawalerka, niewystarczająca dla 4-osobowej rodziny. - Popyt na kredyty hipoteczne będzie zatem dalej spadał, bo banki będą miały problemy z pożyczeniem takiej kwoty, o którą będą wnioskować kredytobiorcy — przekonuje Totalmoney.pl Dagmara Sudoł.

Centrum Analiz PKO BP wylicza, że w drugim półroczu 2021 zakupy mieszkań z udziałem kredytu hipotecznego stanowiły ponad 60% wolumenu transakcji. Wzrost stóp procentowych i zmiany w zasadach wyliczania zdolności kredytowej rekomendowane bankom przez KNF spowodowały, że zdolność obniżyła się nawet o ponad połowę względem 2021. Analitycy banku oceniają, że liczba udzielonych kredytów w 2022 spadnie do ok. 170 tys. z ponad 250 tys. w 2021, a wartość do 60 mld zł z ponad 85 mld zł.