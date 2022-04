Znika zmora kredytobiorców. O ile spadną raty w przyszłym roku?

Pierdu, pierd... 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

A w maju planowana podwyżka nawet o 2 %. A oni wciskają nam kit, że w przyszłym roku spadnie. Mam kredyt gotówkowy, za który płaciłem 4,2% odsetek. Obecnie jest to 9%. I co? Mam zacieszać michę że spadnie mi o 1,5% z 11% które będę płacił od czerwca? jak widzę te zakłamane mordy, to mi się nóż w kieszeni otwiera