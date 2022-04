Oprocentowanie kredytów rozjeżdża się ze stawkami NBP. Rata powinna być niższa o 200 zł

Ukrainiec 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polskie prawo bardziej dba o banki niż o kredytobiorców i tak jest już od 89 roku. Kredyty frankowe pokazały jak bardzo skorumpowane i nieuczciwe są banki ale nic z tym nie zrobiono. PiS wystawił bankiera na premiera który doradzał Tuskowi za czasów franków. To jasno pokazuje że nie ma woli politycznej do zmiany tego systemu. Mamy oligarchię bankową w Polsce i totalne bezprawie. Ale kto by o tym protestował przecież najważniejsza jest aborcja i wolność TVN. Kłóćcie się dalej która partia jest lepsza bo przecież to jest w tym najważniejsza to co ważne to w dupie....