Nadchodzą ciężkie czasy dla kredytobiorców. Eksperci ostrzegają przed dwoma zjawiskami

Ekonomiści banku ING opisali na swoim profilu na Twitterze, dlaczego ich zdaniem docelowa stopa procentowa w Polsce wyniesie 5-10 proc. w najbliższych latach. Przypomnijmy, że główna stopa wzrosła z 0,1 proc. w październiku do obecnych 3,5 proc . Wraz z podwyżkami stóp rośnie zaś oprocentowanie WIBOR, służące do wyliczania wysokości rat kredytów.

Stopy procentowe na poziomie 5-10 proc. Ekonomiści ING ostrzegają

Jak piszą analitycy banku, docelowa stopa w Polsce może wynieść 5-10 proc.. "Szeroki przedział wynika z niepewności wojennej, ale także od pewnego czasu mówimy, iż dekada niskiej inflacji i stóp skończyła się. Nasza prognoza punktowa zakłada wzrost stóp do 6,5 proc. w 2022 i 7,5 proc. w 2023 " - wskazują ekonomiści ING.

Skąd takie wnioski? Według ekspertów, stopy procentowe w USA "mogą wzrosnąć powyżej obecnie wycenianych przez rynek". Dodają, że "dzisiaj rozbieżność inflacji bazowej oraz realnych stóp Fed osiągnęła aż 3/4 tego, co w latach 70-tych". Podkreślają jednak, że nieuzasadnione były "proste kalki" porównujące obecną sytuację do lat 70. XX wieku, ze względu m.in. na zmianę wysokości globalnego zadłużenia czy zmianę w polityce banków centralnych, które "dzisiaj chcą działać z wyprzedzeniem".

Analitycy ING wskazują, że podwyżki stóp procentowych w USA do 3 proc. - czyli "nieco ponad stopę neutralną" - mogą "okazać się zbyt małe przy tym, jak bardzo Fed (bank centralny USA - przyp. red.) został za krzywą". Dodatkowo, ich zdaniem " wojna nasila strukturalne czynniki inflacyjne ", czyli szok na rynkach energii, metali i żywności . Do tego dochodzi "dalsze spowolnienie globalizacji, zakłócenia dostaw".

Jak to się przekłada na stopy procentowe w Polsce? Tak wyjaśniają to eksperci banku:

Dodatkowo, analitycy ING zakładają "poluzowanie fiskalne w Polsce, w 2022-23 roku, bo UE wydłuży zawieszenie reguł fiskalnych". To poluzowanie, ich zdaniem, w połączeniu z zacieśnieniem monetarnym - czyli podwyżkami stóp procentowych - "rodzi duże obawy o długoterminową inflację". Dalej eksperci wyjaśniają:

Podwyżki stóp procentowych to ból głowy dla kredytobiorców

Oczywiście, gdyby prognoza analityków ING okazała się trafna, a główna stopa procentowa w Polsce wyniosła 6,5 proc. w 2022 r., oznaczałoby to istotny wzrost wskaźnika WIBOR, a tym samym - podwyżki rat dla posiadających kredyty. Dlatego zapytaliśmy 10 największych banków w Polsce, czy posiadają scenariusze oraz szacunki odnośnie tego, co mogłoby się stać z kredytami hipotecznymi, gdyby główna stopa NBP wzrosła w skrajnym przypadku do 10 proc.