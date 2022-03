Jest decyzja FOMC. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w górę

Przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Jerome Powell w trakcie konferencji poinformował o podniesieniu stóp procentowych w USA. Jest to pierwsza podwyżka od 2018 roku. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały podniesione o 0,25 proc. do z 0,00-0,25 do przedziału 0,25 - 0,50 proc.