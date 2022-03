Odbicie złotego. Nasza waluta w środę znów się umacniała

W środę 16 marca po godzinie 18 euro kosztowało 4,66 zł - wynika z danych Bloomberga. To umocnienie o 0,69 proc. w porównaniu do porannych notowań, kiedy za jedno euro płacono 4,70 zł.

Złoty się odbija po turbulencjach

To spora różnica w porównaniu z sytuacją sprzed 9 dni, kiedy notowania złotego do euro zbliżyły się do psychologicznej granicy 5 zł. Był to najwyższy poziom EUR/PLN w historii. Polska waluta jest też najsłabsza wobec dolara i to od 21 lat - kurs sięgał wtedy poziomu 4,6.