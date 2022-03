Złoty jest najtańszy w historii. "Można to nazwać paniką"

Około południa w poniedziałek notowania złotego do euro zbliżyły się do psychologicznej granicy 5 zł. Był to najwyższy poziom EUR/PLN w historii. Polska waluta jest też najsłabsza wobec dolara i to od 21 lat - kurs sięgnął poziomu 4,6. Złoty jest osłabiony, jak nigdy wcześniej, bo i nigdy wcześniej nie było wojny u naszych bram.

Po godz. 14 sytuacja się uspokaja i złoty dynamicznie zyskuje, co nie wyklucza kolejnej interwencji NBP, który kupując polską walutę, a sprzedając euro i dolara, umacnia PLN. Dolar kosztuje bowiem ok. 4,54 zł, a euro 4,95.

Panika na złotym. Polska waluta najsłabsza w historii

Jego zdaniem, to, co dzieje się na rynku walutowym, a w szczególności na złotym, "można nazwać paniką".

"PLN w relacji do euro od 21 lutego osłabił się o ponad 10 proc. To przecena bez precedensu. To efekt uciekającego kapitału z naszego kraju z powodu obaw o rozprzestrzenienie się wojny na inne kraje. Oczywiście, w tym momencie jest to mało prawdopodobne, pamiętajmy, że Polska należy do NATO, a wschodnia flanka jest coraz mocniej wzmacniania w ostatnich miesiącach. Tak czy inaczej, emocje biorą górę" - wyjaśnia Zembik.