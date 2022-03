Wszystkie oczy zwrócone na bank USA. Czas na pierwszą taką decyzję od 2018 roku

O podwyżkach stóp procentowych w USA mówi się od blisko roku . Wśród analityków rynkowych panuje przekonanie, że właśnie teraz nadszedł czas, by przejść od zapowiedzi do czynów.

Ekonomiści PKO BP zauważają też, że inwestorzy wyceniają już kilka kolejnych ruchów banku USA. Rynek zakłada, że do końca tego roku będzie w sumie siedem podwyżek po 0,25 pkt proc. Główna stawka oprocentowania ma zmierzać w kierunku 2 proc. Dla porównania teraz w Polsce wynosi 3,5 proc.

Prognozy gospodarcze i konferencja prezesa Fed

Pół godziny po ogłoszeniu decyzji Fed na konferencji prasowej wystąpi prezes banku . Eksperci liczą, że powie coś więcej na temat programu skupu obligacji, w ramach którego od długiego czasu w amerykańską gospodarkę pompowane są ogromne pieniądze. Miało to na celu złagodzenie negatywnych skutków pandemicznego załamania.

"Komentarze Jerome Powella dotyczące redukcji ogromnego bilansu Fedu, wynoszącego niemal 9 bln dolarów, również będą interesujące. Uważamy, że jest zbyt wcześnie, by przedstawił konkretną datę rozpoczęcia zacieśniania ilościowego (wygasania programu skupu), lecz sygnał, że może się to wydarzyć w drugim kwartale, może wywołać umocnienie amerykańskiej waluty " - wskazują eksperci Ebury.

Decyzja Fed. Co się stanie na rynkach?

Co z dolarem, innymi walutami i akcjami? Teoretycznie ich wartość nie powinna się znacząco zmienić po wieczornej decyzji.

"Komunikacja ze strony banku w ostatnich miesiącach daje nam pewność, że dzisiejsza podwyżka będzie miała miejsce. Skoro jest ona pewna, to jest ona prawdopodobnie w pełni wyceniona w rynkach . Przede wszystkim powinniśmy to widzieć w amerykańskim dolarze, który jest naprawdę mocny w ostatnich miesiącach " - podkreśla Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB.

Wskazuje jednak, że podczas konferencji prezesa Fed mogą paść słowa, po których oczekiwania inflacyjne pójdą mocniej w górę . To może doprowadzić do większej niepewności na rynkach.

"Z drugiej strony warto pamiętać, że dolar jest wykupiony, a statystycznie dolar tracił po pierwszej podwyżce w ostatnich cyklach. Jeśli Fed nie będzie nadmiernie jastrzębi i nie dojdzie do większej eskalacji wojny w Ukrainie, to nie można wykluczyć, że kurs EURUSD wyraźnie odbije, co również teoretycznie powinno działać na korzyść złotego" - uważa ekspert XTB.