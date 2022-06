Stopy procentowe znów w górę. Zobacz, o ile wzrośnie rata kredytu

marek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wp to jednak smrod i smietnisko dla lewusow i nic innego!!Jak tacy cwani jestescie to wezcie pozyczke w Norwegii np.Wszedzie stopy proc ida do gory! To jakas Swiatowa finansiera za to odpowiada a nie bank!!!!! Co PIS ma do Szwecji bo tam splacam pozyczke! Zaloguj sie albo zadwon do Resurs bank se to sie dowiesz glabie jeden z drugim! Nie podoba sie? Zadzwon do DNB.no i spytaj kiedy i ile podnosili stopy proc. To nie zadni redaktorzy a trole pisza artykuly. Bardzo prosto to sprawdzic. Podaje fakty a i tak minusuja.A po co? Ze niby pisze bzdury wiec czemu faktow nie przytaczaja tylko zawsze jakis tajemniczy Don Pedro nazywany tu ,,ekspertem,, (pewno koles przy stoliku obok) pisze ,,opinie,, i ludzie zaczynaja sie wk....ale tylko na prawice......nigdy na lewice. A co niby Rzad ma wspolnego z Bankiem Swiatowym? A co norweski czy szwedzkibank ma wspolnego z PKO???? Wszyscy to trolami jestescie czy wszyscy po podstawowce?