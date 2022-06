Jest decyzja rządu. Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona

Pytany o to, do jakiego poziomu inflacja musiałaby spaść, by tarcza nie była dalej wydłużana, Patkowski stwierdził, że jest za wcześnie, by mówić o kryteriach. - Na razie działamy tak, by inflacja rosła wolniej miesiąc do miesiąca niż w ostatnich kwartałach. Myślę, że schładzanie inflacji to perspektywa trzeciego, może czwartego kwartału tego roku. Wtedy będziemy obserwowali dalsze procesy. Teraz jest za wcześnie, by mówić o wygaszaniu tarczy — powiedział wiceszef resortu finansów.