Jest decyzja rządu. Tarcza antyinflacyjna ma zostać przedłużona

To istotna decyzja rządu biorąc pod uwagę, że Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek we wstępnym szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. wzrosły rok do roku o 13,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 1,7 proc.