Te dane są jak wyrok dla spłacających kredyty. Ekonomiści spodziewają się ostrej reakcji NBP

Inflacja w Polsce dalej pnie się w górę. W kwietniu przekroczyła kolejną granicę, przeskakując z 11 do 12,3 proc . Tak silnych podwyżek cen dóbr i usług konsumpcyjnych nie było w naszym kraju od 1998 roku .

Eksperci w komentarzach do piątkowych danych o inflacji dość zgodnie twierdzą, że na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) znowu wyciągnięte zostaną ciężkie działa. NBP będzie chciał pokazać, że jest zdeterminowany do walki z inflacją i ostro podniesie stopy procentowe .

Stopy procentowe od maja w górę

Tym samym z 4,5 zrobi się prawdopodobnie 5,5 proc . To prawie 4-krotnie większe oprocentowanie niż przed pandemią (1,5 proc.). W jej trakcie było na praktycznie zerowym poziomie (0,1 proc.). Ostatni raz piątkę z przodu mieliśmy w 2008 roku.

"Mamy głęboko ujemne realne stopy procentowe, co wskazuje, że przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej pozostaje znacząca. Spodziewamy się, że w maju RPP podniesie stopy NBP o 1 pkt proc., a jeszcze w tym roku możemy zobaczyć stopę NBP na poziomie 7,5 proc. " - oceniają eksperci ING.

Podobnie wskazują specjaliści z Pekao. Zauważają, że już teraz na rynkach finansowych wyceniany jest wzrost stóp do 7,5 proc.

Eksperci ING dodają, że docelowy poziom stóp przesuwa się do 7,5-10 proc., a dwucyfrowe oprocentowanie w Polsce "przestaje być tematem teoretycznym" .

Raty kredytów będą wyższe

Obecnie najczęściej stosowana w bankach stawka WIBOR 3M jest na poziomie 5,95 proc. Gdyby w maju jej wysokość wzrosła w takim samym stopniu co stopy procentowe w NBP (o 1 pkt proc.), może to oznacza kolejne setki złotych więcej do raty.