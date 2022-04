Kredytobiorcy stoją przed trudnym wyborem. Za kilka lat mogą żałować

aaaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Generalnie należy dobrze przeanalizować swoją umowę kredytową, gdyż w sytuacji w której stopy zaczęły by drastycznie spadać, to zawsze można spróbować ogarnąć kwestię refinansowania długu (zaciągamy w innym banku kredyt na spłatę naszego obecnego kredyty, ale oprocentowanie jest już na lepszych warunkach). Dlatego jeśli kogoś bez większych problemów w tej chwili stać na zapłacenie raty na stałym oprocentowaniu to radziłbym jednak przejść na na taką wersję. Dodatkowe pieniądze płaci się wtedy za spokój ducha i brak codziennego sprawdzania wibor. Bo tak na prawdę wszelkie te przewidywania ekonomistów to jest tylko wróżenie z fusów i wystarczy, że inflacja się nie zatrzyma, wojna będzie trwała wiele lat, albo Europę i świat dopadnie wielka recesja i może się okazać, że stopy nie zatrzymają się na poziomie 6% ale dobiją do np. 10% i co wtedy? Pamiętam prognozy z początku procesu podnoszenia stóp i wtedy ekonomiści mówili o maksimum w okolicach 3,5-4% - pytam się zatem gdzie się podziało teraz to maksimum? Dlatego jeśli Cię stać na ratę ze stałym oprocentowaniem to ją bierz - będziesz miał spokój, a w sytuacji gdyby się coś poprawiło to zawsze można szukać opcji refinansowania w innym banku.