Oto prawdopodobny następca stawki WIBOR. Jest wyliczany w zupełnie inny sposób

TAKIEGO MASZ PREMIERA LUDU !!!!! ONET ARTYKUŁ Z WCZORAJ . PRAWDZIWA TWARZ MORAWIECKICH. MORAWIECKI DO DYMISJI JAK NAJSZYBCIEJ !!!!! Działki Morawieckich powiązane z aferą taśmową? "Grupa przejmująca nieruchomości" Jak informuje "Wyborcza", nieruchomości wcześniej należące do banku BZ WBK, co najmniej od 2013 r. skupowały spółki należące do małżeństwa Aleksandry i Pawła Marchewków oraz ich wspólników. Paweł Marchewka to szef i właściciel firmy Techland, która zajmuje się grami wideo. A także, jak twierdzą dziennikarze "GW", człowiek, który wyłożył pieniądze na zakup słynnej działki we Wrocławiu, którą żona premiera sprzedała w 2021 r. ze znacznym zyskiem. Mateusz Morawiecki prezesem zarządu BZ WBK był do listopada 2015 r., a więc kupno nieruchomości wcześniej należących do banku, zdaniem "GW", zaczęło się jeszcze za prezesury obecnego premiera. Według gazety trwało również wtedy, gdy Morawiecki był już PREMIEREM RZĄDU.