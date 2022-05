To już pewne. Rząd zdecydował, jak pomoże kredytobiorcom

MarcoPolo 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

W grudniu 2021 wzieliśmy prawie 500 tys zł kredytu na dom i kiedy raty podskoczyły nam do ponad 4 tys zł to ulżyliśmy sobie sprzedając mieszkanie i nadpłacając kapitał. Teraz zostało nam 80 tys zł do spłaty, a to już nieduża rata miesięczna. Do nikogo po pomoc nie pójdziemy, każdy kto decyduje się na kredyt jest przecież dorosły i powinien być świadomy tego co robi podpisując umowę kredytową.