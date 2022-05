Nowy WIBOR, stare problemy. Rządowy projekt zakłada "korektę", więc raty nie spadną

Rząd postanowił się rozprawić z kontrowersyjną stawką WIBOR, przez którą raty kredytów bardzo mocno wzrosły. Eksperci twierdzą jednak, że jej zamiennik wcale nie przyczyni się do spadku rat, a jeśli już, to będzie to minimalna zmiana. Wynika to z jednego z zapisów projektu, który wprowadza "korektę spreadu". Podobnie było wcześniej z oprocentowaniem kredytów we frankach.