Rządowa (bankowa) pomoc dla kredytobiorców. W tym roku będzie kosztować prawie 6 mld zł

Rząd wyszedł naprzeciw kredytobiorcom i ogłosił kilka opcji pomocy. W praktyce jednak będzie to pomoc banków, bo to one poniosą wszystkie koszty. Mowa o około 5,7 mld zł w tym roku i kolejnych miliardach w następnych latach. Prezes PFR Paweł Borys w rozmowie z money.pl przekonuje, że banki bez problemu udźwigną taki ciężar. Prognozuje, że ich zyski w tym roku przekroczą 20 mld zł. Tłumaczy też zawiłości związane z nową stawką, która zastąpi WIBOR.