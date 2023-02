Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? 

Czym jest sztuczna inteligencja?

Człowiek jest istotą, którą wyróżniają zaawansowane procesy myślowe. Nasza inteligencja stale się rozwija, co przekłada się na postęp cywilizacyjny. Jednak czy komputery i zaawansowane technologie są w stanie naśladować inteligencję człowieka? Uczyć się, wyciągać wnioski i myśleć koncepcyjnie? Okazuje się, że tak, a wszystko to sprowadza się do sztucznej inteligencji.

Co to jest sztuczna inteligencja? Definicja ogólna pojęcia sztucznej inteligencji – z języka angielskiego Artificial Intelligence, czyli AI, mówi, że to naśladowanie przy użyciu odpowiednich urządzeń, głównie komputerów, albo przez systemy i aplikacje, pewnych procesów i zadań wykonywanych przede wszystkim przez człowieka. Sztuczna inteligencja umożliwia to, co przez lata wydawało się jedynie domeną ludzi – uczenie się w oparciu o doświadczenia. Gromadzi wiedzę ekspercką i tworzy zbiór danych, opierając się przy tym o modelowanie i systemy algorytmów. Być może nie jest to dziwne, skoro komputery ze swoją ogromną mocą obliczeniową są w stanie rozwiązywać skomplikowane zagadki matematyczne, w przypadku których przeciętny człowiek musiałby poświęcić na nie nawet kilka lat.

Sztuczna inteligencja ma wiele wspólnego z kryptografią. Także tu jest wykorzystywane modelowanie w postaci matematycznej reprezentacji problemu w oparciu o dostępne dane. To właśnie one są w tym kluczowe. Muszą być wysokiej jakości, sprawdzone i rzetelnie dobrane, by efekty działania sztucznej inteligencji były jak najlepsze.

Do czego może być wykorzystana sztuczna inteligencja?

Właściwie możesz nie zdawać sobie sprawy, że na co dzień masz kontakt z różnymi wytworami sztucznej inteligencji. Najlepszym tego przykładem jest smartfon i aplikacje, jakie na nim instalujesz. Roboty wyszukiwarek internetowych działają tak, by dostosować wyniki wyszukiwania do Twojego zapytania, a inne zbierają dane o konsumentach, by wyświetlać im np. w social media dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań reklamy. Powstały algorytmy sztucznej inteligencji, które są w stanie tworzyć i opowiadać historie. Czasem przy rozmowach na czatach online nie wiesz tak naprawdę, czy po drugiej stronie siedzi człowiek, czy rozmawiasz z botem.

Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy?

Z pewnością w zawodach takich jak lekarz czy prawnik nadal to ludzie będą niezastąpieni, ale już przy analizowaniu danych lepiej sprawdza się system sztucznej inteligencji, głównie z uwagi na to, że jest w stanie przetworzyć ogromne ilości tych danych w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego do pracy analitycznej nadaje się znakomicie właśnie sztuczna inteligencja. Zastosowanie jej w praktyce pozwala na usprawnianie pracy, przełożenie typowych zadań, powtarzalnych i niezmiennych w czasie, na maszynę, która będzie wykonywała je w taki sam sposób, bez względu na warunki otoczenia, porę dnia i nocy, a przy tym nigdy nie będzie zmęczona.

Automatyzacja przemysłu nie zaczęła się wczoraj i nie potrwa do jutra. Trwa od lat i zmiany zachodzą w różnych sferach naszego życia w związku z postępem cywilizacyjnym, w ramach którego można mówić również o sztucznej inteligencji. Dlatego wyraźnie oddziałuje na rynek pracy. Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee z Massachusetts Institute of Technology w swoich badaniach dotyczących m.in. sztucznej inteligencji wskazali, że ich zdaniem znajdujemy się w połowie "drugiej ery maszyn". Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że typowe, rutynowe zadania w produkcji, sprzedaży, a także w księgowości będą wkrótce zautomatyzowane na stałym poziomie, dlatego pracownicy produkcyjni, sprzedażowi czy księgowi mogą obawiać się o swoje stanowiska.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja?

‌Komputery od lat są dla nas nieodłącznym elementem życia – zarówno prywatnego, jak i zawodowego czy społecznego. Co ciekawe, już w 2013 roku w ramach raportu z badań dotyczących przyszłości zatrudnienia analitycy z Uniwersytetu Oxford uznali, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić zawody, w których nie ma większego znaczenia inteligencja społeczna, posiadanie określonych zdolności manualnych czy kreatywności.

Czy to oznacza, że zagraża nam rozwój sztucznej inteligencji? Zagrożenia istnieją. Wystarczy spojrzeć na rewolucję przemysłową, jaka dokonała się na świecie i w dalszym ciągu postępuje. Nowe technologie zabrały zatrudnienie w jednych zawodach, ale stworzyły zapotrzebowanie na ekspertów w innych. Są takie zawody, które są nie do zastąpienia przez maszyny, nawet komputery uzbrojone w sztuczną inteligencję. Zalicza się do nich między innymi: psychologów,

psychiatrów,

lekarzy innych specjalizacji,

nauczycieli nauczania początkowego,

techników kryminalistycznych,

prawników i sędziów itp. Jednak już pracownicy linii produkcyjnych mogą poczuć się zagrożeni rozwojem sztucznej inteligencji. W medycynie co prawda nie zastąpi lekarzy przy diagnozowaniu czy operacjach, ale na pewno będzie wspierać ich działania dzięki precyzyjnym narzędziom chociażby do operowania. AI znajduje zastosowanie w medycynie również pod kątem analizowania próbek pobranych od pacjentów i poszukiwaniu przyczyn różnych anomalii na bazie dostępnych danych.

Dzięki AI będzie można lub już można szybciej wytwarzać różne rzeczy i każda z nich będzie miała powtarzalną jakość. Roboty nie przejmą naszego życia, ale uszczuplą znane nam miejsca pracy. Pojawi się zapotrzebowanie na specjalistów od AI.

Najbardziej zagrożonymi przez sztuczną inteligencję są dziś pracownicy fizyczni i tzw. pierwszej linii, którzy nie mają wykształcenia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady business

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.