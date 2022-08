Jak złożyć reklamację w Biedronce?

Reklamacja to nie zwrot

Najważniejszą kwestią, którą należy podkreślić na początku, jest to, że reklamacja nie jest tym samym co zwrot produktu. Wielu osobom mylą się te pojęcia. Zwrot towaru nie musi wynikać z wady produktu. Co do zasady, sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego produktu. Wyjątek stanowi sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Wtedy konsument może zwrócić produkt bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Wiele sklepów, walcząc o klienta, oferuje jednak wygodą politykę zwrotów nawet w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych.