Jak zmieniają się nawyki zakupowe Polaków w obliczu rosnących cen?

Od luksusu do oszczędności – zmiana priorytetów w koszyku zakupowym

Wpływ rosnących cen na wybór produktów – czy jakość ustępuje miejsca cenie?

Cena jest dziś bardzo ważnym czynnikiem przy dokonywaniu wyboru produktów różnego rodzaju. Potwierdza to badanie "Konsumpcja w warunkach wysokiej inflacji" zrealizowane w ramach projektu Zdrowie Finansowe przez Fundację Think! w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim. Okazało się, że 93 proc. respondentów w związku z inflacją ponosi wyższe koszty życia, przez co zostaje im w portfelu mniej pieniędzy. To skłania do ograniczania wydatków poprzez mniejsze zakupy niż jeszcze przed inflacją – tak postępuje 59 proc. Polaków. Jednocześnie niemal 40 proc. szuka atrakcyjnych ofert cenowych.