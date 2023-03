Czym jest e-commerce?

Raport "Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027", opracowany przez firmę doradztwa strategicznego Strategy& Polska, wskazuje, że polski rynek ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. Jednak czym właściwie jest e-commerce? Co to oznacza? E-commerce utożsamiany jest przede wszystkim ze sklepami WWW. Czy słusznie? Poniekąd, ale nie jest to pełna definicja e-commerce. Co to jest?