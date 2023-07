Jak znaleźć pierwszą pracę i rozpocząć karierę po studiach?

Wyzwania związane ze znalezieniem pracy po studiach

W licznych zawodach dyplom ukończenia wyższej uczelni jest właściwie niezbędny do tego, by móc znaleźć zatrudnienie. Istnieje wiele wyzwań, jakie wiążą się ze znalezieniem przez absolwenta wyższej uczelni pożądanej pracy. Nie chodzi tu tylko o poziom panującego bezrobocia. Na część z nich masz wpływ, a do innych po prostu musisz się dostosować. Wśród nich można wymienić:. Sektor gospodarki, w którym absolwent chce znaleźć zatrudnienie – są takie, gdzie występuje nadwyżka chętnych do pracy, a kiedy konkurencja kandydatów na pracowników jest bardzo wysoka, szansę na zatrudnienie mają tylko najlepsi.

Posiadanie doświadczenia zawodowego – absolwent studiów wyższych nie może mieć wieloletniego doświadczenia w pracy na stanowisku, na które aplikuje, ale jeśli pracował w czasie studiów, zwiększa swoje szansę na zatrudnienie.

Miejsce poszukiwania pracy – w dużych miastach zwykle są większe możliwości podjęcia zatrudnienia niż w małych ośrodkach miejskich albo na terenach wiejskich, choć sytuacja ta powoli zaczyna się zmieniać z uwagi na upowszechnianie się pracy zdalnej. Nie bez znaczenia pozostaje, jak napisane jest Twoje CV. Możesz mieć duże umiejętności przydatne w potencjalnej pracy, ale musisz je dobrze opisać. Skup się na stworzeniu CV, które zwiększy szanse na znalezienie pierwszej pracy po studiach. Postaw na konkrety.

Jak uatrakcyjnić swoje CV i przykuć uwagę pracodawców?

Pierwszy kontakt pracodawcy czy rekrutera z pracownikiem nawiązywany jest przez CV. Dlatego ma ono ogromne znaczenie. Wielu szukających zatrudnienia po prostu nie wie, jak napisać swoje CV i stworzyć pozostałe dokumenty aplikacyjne, takie jak list motywacyjny.

W CV podaj wszystkie najważniejsze informacje na swój temat, pamiętając, że jest to życiorys zawodowy i na takich aspektach należy się skupić. Dopracuj dokument tak, by przekazać rekruterowi informacje o: doświadczeniu zawodowym, niekoniecznie tylko w pracy na etacie;

umiejętnościach, w tym kompetencjach miękkich;

wykształceniu i ukończonych kursach. Możesz umieścić w widocznym miejscu, na górze swojego CV, tak zwane podsumowanie zawodowe, czyli krótki opis najważniejszych danych o przebiegu Twojej kariery czy tylko studiów, wraz z celami, jakie chcesz osiągnąć. Profesjonalne zdjęcie będzie dodatkowym atutem dokumentu – daj się rekruterom poznać i zapamiętać. Jeśli aplikujesz na stanowisko kreatywne, np. grafika, Twoje CV może być zupełnie niekonwencjonalne – zarówno pod względem formy, jak i treści.

Tworzenie silnej marki osobistej

Twoja silna marka osobista, czyli wizerunek na zewnątrz, powinna pomóc Ci w znalezieniu pracy. Obecnie duże znaczenie przy jej tworzeniu mają serwisy społecznościowe, zwłaszcza takie jak branżowy LinkedIn. Dobrze przygotowany profil z opisanym doświadczeniem, wymienionymi umiejętnościami i ze zdjęciem może nawet doprowadzić do sytuacji, w której to rekruterzy sami zaczną się do Ciebie odzywać.

Kształtuj wizerunek specjalisty, który doskonale zna się na tym, co robi. Pomogą Ci w tym social media, blogosfera czy możliwość publikacji artykułów w różnych portalach.

Budowanie sieci kontaktów i wykorzystywanie zasobów

Nie możesz znaleźć pracy? Być może nie wiesz, gdzie jej szukać. Portale ogłoszeniowe czy gazety typu "Pośrednik" to tylko jedne ze źródeł informacji na temat rozpoczętej rekrutacji w danej branży. Możesz wysłać swoje CV również do firm, które aktualnie nie rekrutują pracowników, ale w przyszłości mogą to zrobić. Budujesz w ten sposób sieć kontaktów, która w przyszłości może Ci pomóc w znalezieniu stanowiska, które chciałbyś zajmować, albo w robieniu kariery zawodowej. Ponadto popytaj znajomych, którzy mogą wiedzieć o ofertach, jakie nie pojawiają się w uniwersalnych serwisach ogłoszeniowych. Wykorzystuj zasoby urzędów pracy – rejestrując się w PUP, możesz uzyskać doświadczenie zawodowe na stażach i praktykach, a nawet znaleźć pracę.

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie doświadczenia

Kwalifikacje zawodowe pozwalają na zdobycie wymarzonej pracy, o ile są spójne z oczekiwaniami pracodawców. Wiele kursów umożliwia zdobycie certyfikatów, które powodują, że drzwi do kariery zawodowej staną przed Tobą otworem. Dobieraj je z rozmysłem i dbaj, by były tematycznie powiązane z wymarzoną pracą.

Doświadczenie jest szczególnie cenne dla potencjalnych pracodawców. Każdy chciałby, aby zatrudniony miał już pewne praktyczne umiejętności wykonywania danej pracy, które trudno posiąść na studiach. Absolwenci wyższych uczelni niejednokrotnie nie mają wymaganego doświadczenia, ale wcale nie muszą być na straconej pozycji na rynku pracy.

Jako doświadczenie liczy się też udział w praktykach zawodowych, wolontariatach czy w stażach. Uczestnictwo w organizacjach studenckich również można do tego zaliczyć, jak też pracę dorywczą. Wszystko to możesz wpisać do CV.

Jeśli jednak ukończyłeś studia i dotychczas nie pracowałeś, a masz kłopoty ze znalezieniem swojej pierwszej pracy, postaraj się o praktyki zawodowe albo np. staż z UP. Pozwoli Ci to na gromadzenie doświadczenia, a być może czas spędzony u danego przedsiębiorcy zaowocuje zaproponowaniem Ci upragnionej pracy.

Częste błędy popełniane podczas wkraczania na rynek pracy

Jak znaleźć pierwszą pracę po liceum czy po studiach? Często jest to utrudnione, i to nie tylko przez obecną sytuację w Polsce czy brak doświadczenia kandydata. Wielu młodych ludzi popełnia błędy podczas wkraczania na rynek.

Być może masz zbyt wygórowane oczekiwania względem pierwszej pracy? Nie od razu będziesz mógł zająć wysokie stanowisko. Czasem trzeba zacząć pracę od najniższych szczebli, by później, w miarę nabierania doświadczenia i nowych umiejętności, piąć się po drabinie kariery.

Czy dyplom wyższej uczelni otwiera wszystkie drogi do kariery? Dla wielu pracodawców liczy się to, jakie masz kompetencje miękkie, doświadczenie zawodowe, a nawet to, czy Twoje zainteresowania są zbieżne z branżą, w której chcesz pracować.

Kolejnym błędem jest wysyłanie uniwersalnego CV do wszystkich potencjalnych pracodawców. Jeden szablon CV nie będzie dopasowany do każdej specyfiki pracy i nie będzie uwzględniał np. wymaganych na danym stanowisku umiejętności.

Dopasuj CV do oferty pracy. Wymieniaj w CV i eksponuj te informacje, które znajdziesz w wymaganiach określonego ogłoszenia o pracę. Oczywiście nie możesz się przy tym mijać z prawdą, bo kłamstwo szybko wyjdzie na jaw.

Nie myśl, że bez doświadczenia nie masz żadnych szans na pracę. Spróbuj złożyć CV do firm, w których chcesz pracować. W wielu przypadkach pracodawcy chcą zatrudniać młodych, chętnych do rozwoju kandydatów, którzy nabiorą doświadczenia już w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Nie licz jednak na to, że otrzymasz od razu wysokie wynagrodzenie. Wyższa pensja przyjdzie z czasem.

