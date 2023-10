Jaka będzie cena paliwa po wyborach? Jest deklaracja z rządu

Tadek 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

wstrzymuje sie z tankowaniem aż paliwo będzie po 8.50 jak w bratnim Berlinie. zarabiam po europejsku to płace po europejsku. tankować po 5.99 to wstyd i upokorzenie - nie to co zap... na polu szparagów u bauera...