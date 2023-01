Jakie umiejętności wpisać do CV? Czego szukają pracodawcy?

Czego szukają pracodawcy?

Lista możliwych do umieszczenia w CV umiejętności może być bardzo długa i dotyczyć zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych. Część odnosi się do cech nabytych, inne do wrodzonych predyspozycji danej osoby. Jakie umiejętności do CV wpisać, by wzbudzić zainteresowanie rekrutera czy potencjalnego pracodawcy i jednocześnie zwiększyć szanse na pracę?