Janusz Jankowiak dla money.pl: Projekt zmian w OFE ma dwa plany: polityczny i ekonomiczny

W planie politycznym dominuje nuta "oddajemy wam wasze pieniądze, prywatyzujemy OFE , a nie nacjonalizujemy, jak poprzedni rząd", co spotka się oczywiście z powszechną aprobatą. Problemem pozostają tylko werdykt poprzedniego TK i klasyfikacja Eurostatu, uznające aktywa w OFE za środki publiczne, oraz odpowiedzialność polityczna za prywatyzację ponad 160 mld PLN środków, które zgodnie z obowiązującym prawem mają wciąż charakter prawno-publiczny.

Plan nie jest w pewnością korzystny dla rynku kapitałowego w dłuższym okresie, ponieważ jeszcze silniej niż obowiązujący dziś „suwak” (przesuwający stopniowo aktywa z OFE do ZUS, aż do ujemnych napływów netto do OFE), ograniczy popyt na akcje, wynikający z alokacji przez OFE bieżącej płynności.