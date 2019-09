Janusz Wojciechowski może objąć sporą dyrekcję. Ale jego kompetencje będą okrojone

Informację o okrojeniu teki komisarza ds. rolnictwa podało RMF FM, powołując się na rzecznika przyszłej przewodniczącej KE Ursuli von den Leyen (urząd obejmie 1 listopada). Odebranie kompetencji dotyczących spraw pomocy państwa w dziedzinie rolnictwa tłumaczył on tym, że jest to potrzebne, aby "wzmocnić egzekwowanie zasad konkurencji we wszystkich sektorach".