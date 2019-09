Kandydat PiS do KE Janusz Wojciechowski ma problem. Postępowanie ws. nadużyć finansowych

Janusz Wojciechowski to były europoseł, a obecnie kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na komisarza ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej. Już we wtorek nowa szefowa KE Ursula von der Leyen ma przedstawić oficjalnie skład swojej Komisji, tymczasem agencje dpa i AFP poinformowały, że Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi postępowanie wobec Wojciechowskiego. Dotyczy możliwych nieprawidłowości przy zwrocie kosztów podróży.