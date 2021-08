Jarosław Gowin wyrzucony z rządu. Oto co stracił

Gowin straci też 140 tys. zł - tyle mógłby zarobić w fotelu wicepremiera, zasiadając w nim do listopada 2023 roku, czyli do wyborów, wyliczył "Super Express". Teraz pozostaje mu tylko uposażenie poselskie.

We wtorek, 10 sierpnia Jarosław Gowin został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. O tej decyzji sam zainteresowany dowiedział się z mediów. W środę lidera porozumienia odwołał prezydent Andrzej Duda i Jarosław Gowin oficjalnie przestał być wicepremierem i ministrem rozwoju, pracy i technologii.

"Fakt" pisał wówczas, że po utracie stanowiska wicepremiera Gowin nadal jeździł po Warszawie w rządowym samochodzie. Zgodę na to wydał minister spraw wewnętrznych. Wtedy ktoś groził Gowinowi i uznano, że bezpieczniej będzie nie pozbawiać go rządowych przywilejów.

Jarosław Gowin podał się do dymisji w kwietniu 2020 roku po tym, jak nie przekonał koalicjantów do przełożenia wyborów. Zrezygnował wtedy ze stanowiska wiceministra oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do rządu powrócił w październiku 2020.