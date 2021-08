Jarosław Gowin znów krytykuje Polski Ład. "Koszty przerzucane na przedsiębiorców"

Uczestnicy jednogłośnie krytykowali nowe rozwiązania, gdyż zwiększają one koszty działalności firm i pogarszają warunki prowadzenia biznesu. Ponadto nie były one konsultowane z jego przedstawicielami. Dlatego też Jarosław Gowin zapowiedział, że Porozumienie zaproponuje zmiany w Polskim Ładzie.

- Nie chodzi tylko o to, żeby odłożyć te zmiany o rok, a potem, żeby weszły w takiej postaci, jak proponuje to Ministerstwo Finansów. Uważamy, że zmiany powinny mieć charakter stopniowy; przykładowo, żeby w następnym roku 9-procentowa składka, liczona - zgodnie z propozycją - od dochodu, była jednak połączona z możliwością odliczania 7,75 proc. jak obecnie, a w kolejnych latach te odliczenia by malały - tłumaczył szef resortu rozwoju, pracy i technologii.

- Popieramy to, co proponuje ministerstwo, aby rozszerzyć zakres grup zawodowych, które mogą się w ten sposób rozliczać; popieramy rozwiązania polegające na obniżeniu stawki ryczałtu przynajmniej dla wybranych grup o 3 proc. Natomiast propozycja MF, aby do tego dochodziła składka zdrowotna w wysokości jednej trzeciej ryczałtu, oznacza w przypadku ogromnej większości ryczałtowców wzrost podatku o 30 proc., a przecież ryczałtowcy to są bardzo często ci najmniejsi - wyjaśnił Jarosław Gowin.