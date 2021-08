Polski Ład. Rząd odkrył emerytalne katy. Tyle zyskają emeryci

ilona przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

sprawiedliwosc według rządzacych opłacic swoich uprzywilejowanych aby miec elektorat płakac ze kasy nie ma a kasa była jest i będzie ale trzeba sprawiedliwie dzielic zaczynając od tych co najwiecej najdłuzej płacą po 40 45 lat składki aby godne mieli a co zostanie dzielic swoim ale w polsce musi byc odwrotnie jakby logika wskazywała odciąc ich klerowy ekektorat co skłądek nie płaci a emeryturki od 5 do 25tys na ręke dlaczego pytam ja na to nie wyrażam zgody moja kasa i powinienem miec prawo w decyzji na co ją przeznaczyc po likwidacji patoli widoczych kasy starzyłoby dla kazdego emeryta płacącego 40 i wiecej lat składki