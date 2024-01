Jarosław Kaczyński podjął "ostateczną decyzję". Chodzi o przyszłość PiS

Felek 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Drodzy partyjniacy PiSu - czeka was porażka w wyborach samorządowych, następnie w wyborach do parlamentu Unii Europejskiej; której podobno nienawidzicie więc nie wiem, po co w ogóle kandydować? Chyba kasa nie śmierdzi, najwyraźniej dla kasy można nagiąć swoje idee. To wszystko przy akompaniamencie kolejnych oskarżeń oraz wyroków na działaczy PiSu, ujawniania kolejnych dowodów - bo świadkowie będą się co raz mniej obawiać o konsekwencje wyjawiania faktów jakie znają. Dojdzie także do usunięcia pomników, odkręcenia legendy o Lechu i "zamachu Smoleńskim". Będzie odchodzenie od PiSu kolejnych jego członków, którzy jeszcze mają jakieś szanse na przejście do innej partii. Będzie oczywiście dalej jazgot pod więzieniami oraz siedzibą TVP, skarżeniem na Polskę na cały świat bo jak to tak wolno, zgodnie z prawem oskarżać PiSowców za ich przewinienia? Przecież tak się starali zmienić prawo po swojemu by uczynić się nie do skazania, nie do obalenia i immunitet na całe życie niczym u Łukaszenki. Ah te wschodnie standardy. Będzie to niewątpliwie wspaniały rok na śledzenie wydarzeń w polityce. Zapraszamy!