Jednak będzie cena maksymalna na rosyjską ropę? Nieoficjalnie: w piątek wznowienie rozmów

Polska zablokowała prace nad ceną maksymalną na ropę

Unia Europejska wciąż nie doszła do porozumienia w kwestii ustalenia maksymalnej ceny na rosyjską ropę, ponieważ wcześniej w tym tygodniu Polska zablokowała propozycję Komisji Europejskiej ustanawiającą limit cenowy na poziomie 65 dolarów za baryłkę . Przedstawiciele naszej dyplomacji podkreślali, że jest on za wysoki.

Rozmówca agencji dodał, Polska chce ustalenia limitu znacznie poniżej ceny rynkowej. – Jeśli mamy uderzyć Rosjan po kieszeni, to musi być to realistyczne. Chodzi o to, by zmniejszyć rosyjskie przychody, a nie zachować (je – przyp. PAP) na tym samym poziomie – stwierdził.