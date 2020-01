Jedzenie za pół ceny. Nowy trend w sieciach handlowych

Od poniedziałku, 27 stycznia, w Biedronce można kupić produkty spożywcze po cenach niższych o 50 proc. Ale tylko wybrane produkty i tylko w wybranych sklepach. Chodzi o żywność z bliskim końcem ważności, a w akcji bierze udział zaledwie 139 z 3002 biedronek w kraju. To pilotaż. Jeśli się przyjmie, to program będzie rozszerzany na kolejne sklepy.

Lidl wystawia przecenione produkty w jednej strefie w sklepie, Biedronka będzie oznaczała przecenione produkty specjalną naklejką. Jednak obie sieci komunikują to samo – chodzi o ograniczenie marnowania żywności.

- To bardzo dobry kierunek – komentuje w rozmowie z money.pl dr Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, były dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Mało tego, to tego typu rozwiązanie, od którego handel nie ucieknie. Szczególnie jeśli chce redukować straty, a jeszcze dochodzą obowiązki wynikające z prawa – dodaje.

Chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 18 września zeszłego roku. W związku z tym zbliża się kolejna ważna data – otóż sklepy mają pięć miesięcy na zawarcie umowy z wybraną przez siebie organizacją charytatywną, której będą przekazywać niesprzedaną żywność. Mowa o żywności nadającej się do spożycia. Jeśli tego nie zrobią, będą płaciły kary. Termin upływa 18 lutego, czyli za trzy tygodnie.

- Sklepy, które nie będą przekazywały żywności do organizacji, lecz w dalszym ciągu do utylizacji, mają przekazywać 10 groszy za 1 kilogram zmarnowanej żywności organizacji, z którą podpisał umowę. Jeśli sklep w czasie 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy nie podpisze umowy z organizacją charytatywną, będzie zmuszony zapłacić karę w wysokości 5 tysięcy złotych - wyjaśnia na stronie Banków Żywności wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności Dorota Jezierska.

Choć kary nie posypią się od razu, bo kontrole mają się zacząć dopiero w marcu, to obowiązek jest obowiązkiem. Ustawa dotyczy sklepów powyżej 250 mkw., gdzie sprzedaż żywności stanowi przynajmniej połowę całkowitych przychodów. Przez pierwsze dwa lata będzie jednak obejmować te największe sklepy, powyżej 400 mkw. powierzchni.

Jak zauważa Faliński, obniżenie cen produktów, którym kończy się termin przydatności ma szereg zalet. – Po pierwsze, redukuje ilość marnującej się żywności. Po drugie, wprowadza dobry klimat psychologiczny do oszczędzania jedzenia i po trzecie wreszcie, pomaga sprzedawcom w zarządzani zasobami – wylicza.

Jego zdaniem nie bez znaczenia jest to, że pomysł wyszedł akurat od dyskontów. – Im więcej rodzajów produktów na półkach, tym tolerancja na straty jest większa. W dyskontach ta tolerancja jest bardzo mała, na poziomie procenta. Jak jest dwa procent, to już się zapala czerwona lampka – zauważa ekspert. – Sądzę, że to kwestia czasu, aż kolejne sieci pójdą w tę samą stronę, bo ogólnie w handlu marnowanie jest problemem – dodaje.