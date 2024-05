Jest nowa szefowa PARP. Minister Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję

Dotychczas osobą pełniącą obowiązki szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniła Joanna Zębaczyńska-Świątek. To od niej stery przejmie Katarzyna Duber-Stachurska.

Nowa szefowa PARP

– W perspektywie finansowej 2021-2027 to jest ok. 20 mld zł z funduszy strukturalnych. W tym roku PARP powinien przekazać przedsiębiorcom 3,5 mld zł – zapowiadała w styczniu szefowa resortu. Dodała wtedy, że w 2024 r. pomoc z Agencji otrzyma ok. tysiąc firm.