Jest nowy Program Budowy Dróg Krajowych. Inwestycje mają objąć cały kraj

Podczas spotkania Adamczyk, nie powiedział jednak, kiedy poznam szczegóły. Według informacji PAP resort ma nadzieję, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.

- Ten projekt jest gotowy, rozmawiałem o nim z panem premierem i mogę powiedzieć, że spełnia on oczekiwania pana premiera, który jest zdeterminowany, aby inwestycje w Polsce realizowane były bardzo szeroko w każdej części naszego kraju i aby efekt tego programu inwestycyjnego wypełnił nadzieje Polaków – żeby tym efektem było ponad 6 tys. km dróg ekspresowych i 2,3 tys. km autostrad” - powiedział cytowany przez PAP Andrzej Adamczyk.

Ogólne założenia poznaliśmy już na Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu. Adamczyk zapewniał wtedy, że już wkrótce pojedziemy całą długości A1, ekspresowa S1 – do granicy ze Słowacją i S7 od portów do Chyżnego.

Do 2030 r. w całości ma być zrealizowana Via Carpatia, Via Baltica, w pełni droga S6 wzdłuż wybrzeża i wszystkie ring wokół Warszawy w ciągu S50. Również Beskidzka Droga Integracyjna ma zostać już oddana w całości. Podobnie ma być z drogą S17 na Lubelszczyźnie, droga nr 74 z Niska w kierunku Łodzi, drogą ekspresowa nr 12 i droga S3.