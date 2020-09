Drogi w Polsce będą bezpieczniejsze. GDDKiA ma oferty na systemy zarządzania ruchem

Pierwsza część przetargu obejmuje trasy S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Centrum Zarządzania Ruchem Dworek (k. Gdańska). W tej części do Dyrekcji wpłynęły trzy oferty. Najtańsza za ok. 175,7 mln złotych, a najdroższa - niemal 199,3 mln złotych.

"Część druga to drogi A1, A4, S1 i DK1 na terenie woj. śląskiego oraz Centrum Zarządzania Ruchem Zabrze-Kończyce" - czytamy w komunikacie. GDDKiA chciała na tę część przeznaczyć takie same fundusze, jak na poprzednią.

Tutaj sytuacja się komplikuje, bo choć wpłynęły cztery oferty, to każda przekroczyła wskazaną barierę ok. 199,3 mln złotych. Najtańsza oferta opiewała na ok. 272,8 mln złotych. Natomiast najdroższa - na ok. 449,5 mln złotych.