Jest plan na odwołanie Janiny Goss z PGE. Nowy rząd wykonał ruch

Dlaczego nie piszecie o majątkach Pierzestych, Ołowniach, Luskach i innych skąd wzięli te majątki, pytam skąd? Na pewno nie z pracy. Dlatego tak boją się Zbigniewa nawet teraz. Dlaczego się boją? bo doskonale wiedzą, że ich władza długo nie potrwa. To co zbudowali to na podstawie krzyku nienawiści do PiS. Nie mieli żadnego programu wyborczego. Jedyny program zniszczyć to co tworzył PiS nawet CPK przeszkadza oszołomom.